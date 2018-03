Adriano Imperador passa por série de cirurgias em tratamento na mão

O problema de Adriano Imperador na mão esquerda não é tão simples quanto pareceu inicialmente. A equipe do médico Edson Pires resolveu realizar uma série de procedimentos cirúrgicos para tratar da infecção no local do ferimento do eterno artilheiro, internado desde quinta-feira no Hospital Unimed-Rio, após sofrer um acidente.

A primeira intervenção ocorreu nesta sexta-feira, para a “retirada dos materiais de sutura e de desbridamento”, segundo informou boletim médico. Nos próximos dias, o ex-jogador da Seleção irá tomar antibióticos e seguirá internado até o novo procedimento, ainda sem data definida.

Nesta sexta, Adriano voltou a se manifestar em suas redes sociais. Ele mostrou imagens de seu quatro no hospital com a visita de familiares.

Graças a Deus Uma publicação compartilhada por Adriano imperador (@adrianoimperador) em 30 de Mar, 2018 às 1:29 PDT

Veja abaixo o boletim médico sobre o estado de Adriano:

O Hospital Unimed-Rio informa que o paciente Adriano Leite Ribeiro foi submetido, na tarde desta sexta-feira, 30/03/18, a procedimentos de retirada dos materiais de sutura e de desbridamento na mão esquerda, realizados com sucesso. O paciente encontra-se estável, com acompanhamento clínico-cirúrgico das equipes do hospital.

A equipe médica recomendou ao paciente a administração de antibióticos e a realização de um novo procedimento nos próximos dias, em data ainda a ser definida, motivo pelo qual Adriano permanecerá internado.

Adriano deu entrada no Hospital Unimed-Rio na tarde de quinta-feira, 29/03/18, após ter sofrido um acidente em sua mão esquerda e realizado um primeiro curativo em outro ambiente.

Dr. Edson Pires

Diretor Médico do Hospital Unimed-Rio