Vice do Vasco justifica saída de Vital e revela drama de Luis Fabiano

Em meio aos protesto de um grupo e torcedores do Vasco em frente à sede do clube em São Januário, o vice de futebol da equipe carioca, Eurico Brandão, concedeu entrevista coletiva para falar sobre a atual situação do clube e comentou sobre a surpreendente saída do jovem meia Matheus Vital para o Corinthians e a complicada situação do atacante Luis Fabiano, que com problemas físicos, pode não atuar mais pelo time.

“O Mateus Vital virou craque apenas depois que saiu do clubes. Nos últimos jogos do Vasco, em todos eles, o garoto foi extremamente vaiado e perseguido pela nossa torcida, mas tudo que o Eurico faz se torna algo negativo. Apesar da torcida e da imprensa não acreditarem, nós sempre acreditamos no potencial dele. A questão é que ele teve uma bela proposta pessoal e o clube entendeu que a melhor coisa a se fazer era negociá-lo.Gostaria que ele tivesse virado craque para a torcida antes”, destacou o filho de Eurico Miranda.

O dirigente também comentou sobre o drama que o atacante Luis Fabiano vive na carreira. Com 37 anos, o jogador segue com um problema no joelho direito e não consegue retornar aos gramados para atuar com a camisa do Vasco. Com isso, “Euriquinho” deixou em aberto o futuro do atleta no clube carioca.

“Ele sentiu um novo problema no joelho nos primeiros dias de treinamento e foi para São Paulo fazer uma nova avaliação com o médico que o operou anteriormente. Parece que ele tem uma nova lesão na cartilagem no joelho e demos uma semana para ele decidir o futuro, ver o que é o melhor a se fazer. Ele voltou nesse ano muito empolgado e estava feliz com o companheiro. Essa situação foi um baque para ele. Não trabalhamos com prazo. Pedimos para ele ter calma e decidir com a família”

Por fim, o vice de futebol do Vasco comentou sobre o elenco do clube, que as transições e contratações foram todas elas realizadas visando o melhor do clube n próxima temporada e para que o time tenha um bom desempenho na Libertadores. O dirigente também destacou quais são as posições que a equipe ainda precisa ser reforçada. “Ainda precisamos de um zagueiro, um lateral-esquerdo, e mais um atacante devido ao problema de Luis Fabiano que o deixará fora de ação”.