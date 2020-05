Vasco busca renovação de contrato de Bruno Gomes

Mesmo com problemas financeiros, o Vasco luta para manter seus principais jogadores. Um das promessas da equipe, o volante Bruno Gomes já negocia a renovação de contrato com os Cruzmaltinos.

O jogador de 18 anos tem vínculo até o meio de 2021, mas é visto com um dos principais ativos do clube para a geração de renda no futuro. O vice de futebol, José Luís Moreira, falou sobre a negociação com o estafe de Bruno Gomes.

“A questão dele está sendo vista com todo o carinho. Estamos conversando. Espero que a gente consiga fazer um bom trabalho com esse menino. Ele está nascendo ainda, colocou a cabeça para fora agora”, disse ao jornal O Globo.

Bruno Gomes estreou entre os profissionais na temporada passada, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, durante o Campeonato Brasileiro. O volante atuou em oito oportunidades e marcou um gol, no clássico contra o Botafogo, em São Januário. Neste ano, o jogador perdeu espaço com o técnico Abel Braga e vai buscar recuperá-lo com Ramon Menezes.

Atualmente a multa rescisória de Bruno Gomes é de 30 milhões de euros, cerca de R$ 187 milhões. O objetivo dos dirigentes vascaínos é fazer um novo contrato com o mesmo moldes do que foi feito com Gabriel Pec, Vinícius, e os irmãos Talles Magno e Kaio Magno.