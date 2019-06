Thalles, do Vasco, morre em acidente de moto no Rio de Janeiro

O jogador Thalles Lima de Conceição Penha, do Vasco, está entre as vítimas fatais de um grave acidente ocorrido em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, neste sábado. Além dele, outra pessoa morreu e três ficaram feridas.

A colisão aconteceu na Avenida Almirante Pena Boto, no bairro Monjolos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, o acidente envolveu duas motos, que atropelaram outras pessoas. Os demais feridos foram levados em estado grave ao Hospital Estadual Alberto Torres.

Revelado pelo Vasco, Thalles havia acabado de completar 24 anos. Ele estreou no profissional em 2017 e, após ser emprestado em 2018 para o Albirex Niigata, do Japão, o centroavante voltou em 2019 ao Cruz-Maltino. Atualmente ele estava emprestado à Ponte Preta. Ele também chegou a defender a Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano de 2015, quando foi titular em quase toda a competição e balançou as redes em três oportunidades.

A Macaca se pronunciou por meio de uma nota da assessoria de imprensa. “De maneira triste e consternada, a Ponte Preta recebeu nesta manhã de sábado (22) a notícia da morte do atacante Thalles em um trágico acidente. Neste momento de dor, a Ponte se solidariza com a família e todos os amigos. Thalles, nossos corações estão contigo”.

Nas redes sociais, o Vasco lamentou a tragédia. “Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thalles Lima de Conceição Penha. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil”, escreveu a página do clube no Twitter.

Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thales Lima de Conceição Penha.

Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil. pic.twitter.com/EBzBYFabNF — Vasco ◤✠◢ (@VascodaGama) 22 de junho de 2019

Confira abaixo a nota completa publicada no site do Cruz-Maltino:

O Club de Regatas Vasco da Gama comunica, com imenso pesar, o falecimento de Thalles Lima da Conceição Penha. O jogador de 24 anos, que estava atuando por empréstimo na Ponte Preta (SP), foi vítima de um acidente na Avenida Almirante Pena Boto, no bairro Monjolos, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (22/06).

Natural de São Gonçalo, Thalles chegou em São Januário aos 11 anos de idade e teve uma trajetória marcada por muitos gols nas categorias de base. Principal nome da equipe campeã da Taça Belo Horizonte em 2013, subiu para o time principal no mesmo ano e não demorou muito para se firmar. Na temporada seguinte, em virtude do seu bom desempenho, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20. O atacante foi aluno do Colégio Vasco da Gama.

Em cinco temporadas na equipe principal do Gigante da Colina, Thalles disputou 157 partidas, marcou 36 gols e conquistou quatro títulos: Campeonato Carioca 2015, Taça Guanabara 2016, Campeonato Carioca 2016 e Taça Rio 2017. O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que já acionou seus setores para prestar o devido auxílio aos familiares do atleta.