Abel Braga segue como técnico do Vasco

Após a derrota para o Goiás, em São Januário, pela Copa do Brasil, a permanência do técnico Abel Braga no comando do Vasco ficou em risco. No entanto, a diretoria cruzmaltina manteve o comandante para o clássico contra o Fluminense, neste domingo, no Maracanã, pela Taça Rio.

O presidente Alexandre Campello e o diretor executivo André Mazzucco estiveram presentes no CT do clube para acompanhar o treino desta sexta-feira. O diretor falou com a imprensa após o trabalho e negou qualquer tentativa de contratar Eduardo Barroca, atualmente no Coritiba.

“Fico muito triste em ver essas notícias na imprensa, que só servem para deixar o clima mais pesado. São notícias mentirosas. Só que aqui não teve ruído e o Abel segue no comando da equipe. O trabalho segue normalmente”, disse.

Sob o comando de Abel Braga, o Vasco volta a campo neste domingo, contra o Fluminense, com a obrigação de uma vitória para seguir com chance de classificação para as semifinais da Taça Rio. Os cruzmaltinos ainda não venceram no segundo turno do Campeonato Carioca e ocupa somente a quarta posição do grupo B.

Por conta da pandemia do coronavírus, o clássico carioca será disputado sem a presença da torcida.

