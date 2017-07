Torcedores de Sport e Palmeiras brigam antes e depois do jogo em PE

O clima foi hostil no contato entre torcidas de Sport e Palmeiras em função do jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, torcedores das duas equipes brigaram antes e depois da partida disputada na Arena Pernambuco, segundo informações divulgadas pelo Jornal do Commercio.

A briga maior ocorreu após o apito final, devido a um confronto entre integrantes da Torcida Jovem, do Sport, e da Mancha Alviverde, do Palmeiras. O saldo foi a prisão de 50 torcedores das duas equipes.

Antes de a bola rolar, o clima já era de grande tensão. Palmeiras foram vistos com pedras e partes das grades que são usadas para separar os torcedores e tentaram agredir os donos da casa. A Polícia Militar foi notificada e entrou em ação. Um integrante da torcida alviverde foi preso, mas acabou liberado em seguida.

Dentro de campo, o Palmeiras levou vantagem diante do Sport. Mesmo com uma formação alternativa, a equipe do técnico Cuca venceu o rival rubro-negro por 2 a 0.