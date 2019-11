Taison e Dentinho são vítimas de racismo em clássico ucraniano

O clássico entre Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev neste domingo ficou marcado por casos de racismo. Os brasileiros Dentinho e Taison foram vítimas de ofensas da torcida visitante e deixaram o gramado chorando.

A reação de Taison com os insultos foi mostrar o dedo do meio e chutar a bola em direção aos racistas. O atleta acabou sendo expulso por ter feito um gesto obsceno.

Outros jogadores do Shakhtar Donetsk também ameaçaram abandonar a partida, mas acabaram retornando. Já os atletas do Dínamo foram em direção à torcida para pedir que parassem com as ofensas.



Por meio de uma nota oficial, o Shakhtar declarou apoio a seus atletas, além de reiterar o combate à discriminação: “O FC Shakhtar se opõe categoricamente a qualquer manifestação de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância relacionada. Não pode haver justificativa para aqueles que insultam com base em cores, crenças religiosas ou políticas. Esse comportamento é inaceitável nos países civilizados e nos campeonatos de futebol. A UEFA aplica as sanções mais rigorosas a clubes e associações cujos torcedores demonstram racismo nas partidas”.

“O FC Shakhtar é uma grande família de jogadores de futebol, para quem esses incidentes humilhantes trazem dor e decepção. Condenamos esse comportamento do público, sempre apoiaremos e protegeremos nossos jogadores. Pedimos às autoridades do futebol, aos clubes que parem o racismo nos estádios”, publicou o Shakhtar Donetsk.