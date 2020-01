Veja quem foi bem e quem decepcionou pelo São Paulo contra a Ferroviária

4 /5 /5

Reinaldo: o lateral-esquerdo do São Paulo, que costuma apoiar bastante a participar de boas tramas ofensivas, não conseguiu se encaixar no duelo com a Ferroviária. Reinaldo teve atuação bastante discreta e, inclusive, foi facilmente ludibriado pelo rival na jogada que resultou no gol dos donos da casa. (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)