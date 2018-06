Valdívia é oficializado como reforço de clube árabe

O meia-atacante Valdívia não jogará mais pelo São Paulo. Nesta sexta-feira, o clube árabe, Al-Itihad oficializou através de sua conta oficial nas redes sociais a contratação do jogador que estava emprestado pelo Inter para o Tricolor Paulista. De acordo com a publicação o atacante assina um contrato válido por uma temporada com o clube árabe.

Valdívia tem ficado de fora dos treinamentos no São Paulo desde a última quarta-feira, quando foi notificado pelo Inter da existência de uma proposta. Desta forma, o atleta se despediu da equipe na vitória sobre o Botafogo na última semana, quando entrou nos minutos finais.

Contratado no início de fevereiro, o camisa 21 assinou um contrato de empréstimo por uma temporada com o Tricolor. Como existia uma cláusula no contrato como precaução em caso de ofertas do exterior, o São Paulo não receberá nenhuma compensação do clube gaúcho. Neste período, o atleta participou de 21 jogos pelo clube paulista marcando três gols.

Após se destacar pelo União Rondonópolis na Copa São Paulo, Valdívia foi contratado pelo Internacional onde se destacou rapidamente. Pelo colorado, o atleta permaneceu quatro temporadas, participando de 144 jogos e marcando 28 gols. No ano passado o atleta foi emprestado ao Atlético Mineiro, onde não apresentou um grande futebol e acabou não sendo muito aproveitado. Seu vínculo com o Colorado era válido até 2020.