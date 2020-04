TV Gazeta exibe final emocionante do Brasileirão de 1986

Prorrogação, viradas, gol no último minuto e disputa de pênaltis. Não à toa, a final do Brasileiro de 1986, entre Guarani e São Paulo, é considerada umas das finais mais emocionantes do futebol brasileiro. A partida que deu o segundo título nacional ao São Paulo será exibida neste domingo, a partir das 21h, no Especial Mesa Redonda – Brasileirão 86, da TV Gazeta.

Do lado tricolor, os “Menudos do Morumbi”, como era conhecido o jovem time do Tricolor paulista, lutavam para surpreender o Guarani e a torcida adversária. O São Paulo Futebol Clube contava com craques como Müller, Silas, Dario Pereyra, Pita e Careca. Já o time de Campinas, dono da melhor campanha do campeonato, tinha Tite, Ricardo Rocha, Boiadeiro, João Paulo e o, ainda jovem, Evair.

Com três gol para cada lado, a partida é um prato cheio para quem gosta de futebol. O Bugre saiu na frente e depois assistiu o Tricolor paulista virar o jogo. Em seguida, foi a vez do time bugrino, com João Paulo, voltar à frente do placar. No último minuto da prorrogação, Careca entra para a história ao anotar o gol de empate do São Paulo e levar a partida para as penalidades.

No domingo, 3 de maio, às 21h, Flávio Prado e o time do “Mesa Redonda”, da TV Gazeta, apresentam e contam os detalhes desse jogo que deu o bicampeonato brasileiro ao São Paulo.