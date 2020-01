Tréllez recusa Cruzeiro, e E. Felipe depende de novo acordo entre os clubes

Everton Felipe tinha tudo certo para ser o novo jogador do Cruzeiro, no entanto, graças a Santiago Tréllez, sua ida para Belo Horizonte terá de ser adiada ou pode até mesmo não acontecer. Isso porque o acordo entre a Raposa e o São Paulo envolvia os dois atletas, e agora as partes terão de costurar um novo acerto.

A divisão de salários estabelecida entre Cruzeiro e São Paulo envolvia o empréstimo de Everton Felipe e Santiago Tréllez. Como o atacante colombiano se negou a defender a Raposa na Série B, acreditando que pode conseguir um negócio melhor para sua carreira, a ida de Everton Felipe para Belo Horizonte, que estava dada como certa, agora depende de novas conversas.

Sem espaço no atual elenco tricolor, ambos os jogadores foram oferecidos pela diretoria para reforçar um Cruzeiro que passa por grandes dificuldades financeiras. O São Paulo, que também não vive um momento confortável em termos de caixa, via o empréstimo da dupla à Raposa como uma excelente oportunidade de diminuir sua folha salarial, mesmo aceitando pagar parte dos vencimentos dos atletas.

Ao todo, o São Paulo investiu R$ 6 milhões para a compra de 40% dos direitos econômicos de Everton Felipe. Chegando ao Morumbi como grande aposta em 2018, o meia-atacante não vingou, disputando apenas 19 jogos em sua passagem pelo clube. No ano passado, foi emprestado ao Athletico-PR, mas também não conseguiu desempenhar o futebol que mostrou no Sport, onde despontou para o cenário nacional.

No Cruzeiro, o atleta e seu staff acreditam que ele terá mais oportunidades para, enfim, recuperar seu melhor futebol. Com a reformulação no elenco do Cruzeiro para jogar a Série B, Everton Felipe pode se tornar uma peça importante para o técnico Adilson Batista. Entretanto, tudo depende de um novo acordo entre a Raposa e o São Paulo.