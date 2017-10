Temer pousa de helicóptero no CT do São Paulo e ganha camisa de Leco

Um fato inusitado sucedeu ao treino do São Paulo na tarde desta quarta-feira. Vindo de Brasília, o presidente Michel Temer pousou de helicóptero em um dos campos do CCT da Barra Funda. O peemedebista foi recebido por Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e ganhou do mandatário tricolor uma camisa de número 15 do time pelo qual torce.

Michel Temer teve neste fim de tarde uma cerimônia no Centro de Tradições Nordestinas, onde entregou ambulâncias para a renovação da frota do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Dentro e fora do CT, localizado na Zona Oeste da capital paulista, guardas da Polícia do Exército e agentes pessoais fizeram a segurança do presidente, que deixou o local escoltado por vários carros.

A presença de Temer, cujo índice de popularidade é o mais baixo da história para presidentes do Brasil (3%, segundo pesquisa do Ibope feita em setembro), chamou bastante atenção dos jogadores do São Paulo, que, mesmo com o treino já finalizado, se mantiveram curiosos em campo para acompanhar o desembarque de Temer e sua comitiva.

Em agosto, Temer se livrou na Câmara dos Deputados de ter o mandato caçado por corrupção passiva, após delação da JBS. Agora, o presidente articula para barrar uma segunda denúncia, proposta por Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, que o acusou de obstrução de justiça e organização criminosa.

Fora da zona de rebaixamento, o São Paulo se reapresenta nesta tarde após a vitória sobre o Sport, no último domingo, no Morumbi. O próximo compromisso do Tricolor é dia 11, às 21h45 (de Brasília), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, do qual é o 14º colocado, com 31 pontos.