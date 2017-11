São Paulo visita o Grêmio para, enfim, se livrar das chances de queda

O São Paulo visita o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h30 (de Basília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Encarando o vice-líder da competição nacional, a equipe do técnico Dorival Jr, hoje com 45 pontos na tabela, vai a campo em busca dos três pontos para acabar de uma vez por todas com o risco de rebaixamento para a Série B. Já o Tricolor Gaúcho, praticamente sem chances de se sagrar campeão nacional, aproveitará a partida para colocar sua principal formação já visando o primeiro jogo da final da Copa Libertadores, contra o Lanús, na próxima quarta-feira.

Para este confronto o São Paulo conta com dois importantes desfalques. Cueva, com a seleção peruana, deverá ser substituído por Maicosuel, assim como aconteceu no empate em 1 a 1 contra o Vasco, no último domingo. Já Éder Militão, dono da lateral-direita, terá sua vaga provavelmente preenchida pelo jovem Araruna, que não foi bem no duelo contra a Chapecoense, no Pacaembu, mas ao que tudo indica receberá uma nova oportunidade.

Sem perder há cinco jogos, o Tricolor tenta confirmar sua ascensão no segundo turno diante de um time teoricamente superior. Embora todo o elenco garanta que o foco seja somar os três pontos para, enfim, despachar a grande pressão do descenso inédito para a Série B, torcida e imprensa já começam a cogitar uma possível classificação da equipe do Morumbi à próxima edição da Copa Libertadores. O São Paulo está a apenas cinco pontos do sétimo lugar, que hoje pertence ao Flamengo. Faltando quatro rodadas a serem disputadas, ou seja, 12 pontos, Lucas Pratto, Hernanes e companhia precisarão dar o gás final na tentativa de buscar algo a mais na competição.

“A gente brinca que vamos acabar com isso logo para ter um pouco mais de paz, mas a dificuldade do campeonato é muito grande. São cinco jogos sem perder, nos últimos dez jogos uma crescente absurda. Talvez o principal erro nosso durante o ano foi não ter essa regularidade. Não tem jeito, precisamos vencer logo, porque dependendo da próxima rodada, nem precisamos chegar aos 47 pontos. Traçamos uma meta de pensar apenas na gente, você tem que se preocupar e fazer o seu da melhor maneira. Os adversários que deem o seu jeito”, disse Petros.

As duas equipes se enfrentaram no primeiro turno do Brasileirão, no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), para um público de mais de 51 mil pagante, em partida válida pela 16ª rodada do campeonato. O confronto terminou empatado em 1 a 1. Os gols do jogo foram marcados por Pedro Rocha, para o Grêmio, e Lucas Fernandes, para o São Paulo.

Visando manter o ritmo de jogo da equipe, o Grêmio vai utilizar o que tem de melhor no time na partida desta quarta-feira. Esta deve ser a última partida deste Brasileirão que o clube gaúcho vai colocar em campo a equipe principal, já que nas próximas semanas, o Grêmio vai ter pela frente os dois confrontos decisivos da final da Copa Libertadores da América.

O treinador vai aproveitar o jogo para fazer alguns testes em alguns setores no meio de campo. As principais dúvidas são em duas posições. Na extrema esquerda, Fernandinho e Éverton disputam por uma vaga, enquanto, na volância, Jaílson e Michel tentam formar dupla com o garoto Arthur.

O Grêmio tem o objetivo de terminar o Campeonato Brasileiro na vice-liderança. Para isso, uma vitória diante do São Paulo atuando em casa seria importante para a meta do clube. No momento, os dois times emplacam uma sequência invicta. O São Paulo está há cinco partidas sem perder, já o Grêmio há quatro. No returno do Brasileirão, o Tricolor Paulista mostrou boa recuperação e é o terceiro melhor time do segundo turno, com 26 pontos.

O centroavante gremista Lucas Barrios comentou sobre a campanha do returno do clube paulista. “O time está muito bem e agora temos que conseguir uma vitória amanhã contra um rival muito difícil, que o São Paulo. O time deles vem fazendo um turno. A gente respeita muito o rival, mas estamos em casa e tomara que consigamos esta vitória, que tanto desejamos”, disse.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SÃO PAULO

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 15 de novembro de 2017, quarta-feira

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques – PR (FIFA)

Assistentes: Bruno Boschilia – PR (FIFA) e Victor Hugo Imazu dos Santos – PR (CBF)

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Walter Kannemann e Bruno Cortez; Arthur, Jailson (Michel), Ramiro, Luan e Fernandinho (Éverton); Lucas Barrios.

Técnico: Renato Portaluppi

SÃO PAULO: Sidão; Araruna, Rodrigo Caio, Arboleda e Edimar; Petros, Jucilei e Hernanes; Maicosuel, Marcos Guilherme e Lucaas Pratto

Técnico: Dorival Júnior