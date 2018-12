São Paulo vira para cima do Vasco e está na final da Copa RS

Nesta sexta-feira, foram realizadas as duas semifinais da Copa RS 2018. No Estádio Universitário da PUC-RS, em Porto Alegre (RS), São Paulo e Vasco fizeram duelo equilibrado, que terminou com vitória dos paulistas, de virada, pelo placar de 2 a 1. Gabriel Sara e Diego fizeram os gols são-paulinos, enquanto Tiago Reis anotou o dos cruzmaltinos.

Desta forma, o Tricolor chega à sua quarta final consecutiva no torneio sub-20. Desta vez, o rival será o Palmeiras, que venceu o Internacional nos pênaltis e também garantiu vaga na decisão. O duelo está marcado já para este domingo, dia 16 de dezembro, às 16h30 (de Brasília), novamente no Estádio Universitário da PUC-RS.

O Verdão, portanto, terá a chance de uma revanche da Supercopa do Brasil sub-20, conquistada pelo time do Morumbi, em novembro. Vale destacar que este será o sexto campeonato da base decidido entre as equipes em 2018. No Paulista, os são-paulinos levaram a melhor no sub-11 e no sub-15, enquanto os palmeirenses venceram o sub-13 e o sub-17.

O jogo

A partida começou mais truncada e com o São Paulo buscando espaços na defesa vascaína. Apesar disso, o jogo ficou movimentado a partir do gol dos cariocas aos 21 minutos. Lucas Santos passou pela marcação, invadiu a área e chutou cruzado para Tiago Reis desviar e abrir o placar.

A resposta do Tricolor veio quatro minutos depois. Wellington fez jogada pelo lado esquerdo, invadiu a área e cruzou para trás. Gabriel Sara apareceu livre no meio da área e bateu rasteiro no canto direito do goleiro adversário para igualar o marcador.

O Cruz-maltino quase chegou ao seu segundo gol aos 42 minutos. Caio Lopes foi bem dentro da área e a bola sobrou para Lucas Imperiano, que acertou o travessão.

Já na etapa final, o São Paulo não deu tempo para o Vasco sequer respirar. Logo aos dois minutos de bola rolando, Gabriel Sara cobrou escanteio da esquerda e levantou na segunda trave. Diego levou a melhor na disputa pelo alto e cabeceou para o fundo do gol, virando o jogo para os paulistas.

O time carioca fez o que pôde para buscar o resultado, mas parou nas defesas de Thiago Couto. Vitória do Tricolor, administrou bem o placar e agora terá a chance de buscar mais um título de categorias de base em 2018, e mais uma vez contra o rival Palmeiras.