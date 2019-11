São Paulo vence jogo-treino contra sub-19; Pablo marca duas vezes

O São Paulo voltou aos trabalhos nesta segunda-feira após a vitória por 3 a 0 sobre a Chapecoense, no último sábado, fora de casa. Enquanto os titulares permaneceram nas dependências internas do CT da Barra Funda participando de atividades regenerativas, os reservas disputam um jogo-treino contra a equipe sub-19 tricolor e venceram por 3 a 1, graças aos gols de Pablo (2) e Calazans. Helinho, que reforçou a equipe de baixo, descontou para a molecada.

Aparentemente recuperado do estiramento na coxa que o tirou das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, Pablo foi um dos principais destaques da atividade. O camisa 9 tricolor balançou as redes com a bola rolando e também em cobrança de pênalti, indicando que não deverá ficar de fora da partida contra o Fluminense, na próxima quinta-feira, no Morumbi.

O time do São Paulo foi formado nesta segunda por Lucas Perri; Juanfran, Luan, Walce e Léo; Hudson, Hernanes e Calazans; Igor Vinícius, Pablo e Pato. Helinho, que recentemente voltou a disputar jogos com o time sub-20, e Toró reforçaram a molecada de Cotia.

Anderson Martins foi desfalque na primeira atividade da semana. O zagueiro foi liberado para acompanhar o nascimento de seu filho. Gabriel Sara também não foi visto em campo, se limitando a trabalhos nas dependências internas, já que também reforçou o time sub-20 no fim de semana.

Como Igor Gomes terá de cumprir suspensão contra o Fluminense por ter recebido o terceiro cartão amarelo, Hernanes deve voltar ao time titular do São Paulo, tanto é que nesta segunda-feira o Profeta teve conversas particulares com Fernando Diniz antes e depois do jogo-treino contra o sub-19. Walce e Pablo também trocaram algumas ideias com o comandante a sós.

Após o jogo-treino, Fernando Diniz e seus auxiliares levaram os jogadores para uma sala de vídeos para rever lances, corrigir erros e avaliar o desempenho da equipe, repetindo o que foi feito depois da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras.