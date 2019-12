São Paulo vence Bayern e decide com o Barcelona a Legends Cup Brasil

O São Paulo obteve sucesso na semifinal da Legends Cup Brasil, torneio que reúne grandes jogadores do passado do Brasil e do mundo. O Tricolor aproveitou o apoio da torcida no estádio do Morumbi para vencer o Bayern de Munique por 2 a 0.

O primeiro gol da vitória foi de Falcão, astro do futsal que teve uma breve passagem pelo time de campo do São Paulo. Curiosamente, o camisa 12 não havia marcado nenhum gol enquanto esteve pelo time paulista em 2005, comandado pelo técnico Emerson Leão. O zagueiro Fabão definiu a fatura no fim do confronto.

“Falavam que se faltava algo na minha carreira era marcar um gol pelo São Paulo”, brincou Falcão ao Sportv. “Mas a minha história no São Paulo perto dos outros que estão aqui é nada. Eu só passei pelo clube”, emendou.

Na final, o São Paulo irá enfrentar o Barcelona, que venceu o Borussia Dortmund na preliminar por 2 a 0. Os dois times da Alemanha vão disputar o terceiro lugar da competição.

No primeiro jogo, o São Paulo iniciou com Zetti; Fabão, Lugano e Richarlyson; Souza, Mineiro, Josué e Jorge Wagner; Dagoberto, Aloísio e Denilson.

