São Paulo tenta quebrar três tabus de uma só vez em Itaquera

Após vencer o seu primeiro clássico na temporada, o São Paulo terá a oportunidade de quebrar três tabus de uma só vez diante do Corinthians, nesta quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), no estádio de Itaquera, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paulista.

No embate de ida, no último domingo, o Tricolor venceu o time alvinegro por 1 a 0, com gol de Nenê. Dessa forma, o time joga por um empate para avançar à final. Já os comandados de Fábio Carille precisam de uma vitória por dois gols de diferença para se classificarem de forma direta.

O tabu mais antigo se refere aos duelos particulares com o clube de Parque São Jorge em mata-matas. O São Paulo não elimina seu arquirrival em qualquer competição oficial desde o Paulistão de 2000, quando venceu as duas semifinais. Desde então, caiu em sete confrontos eliminatórios.

Em 2002, perdeu na final do Rio-São Paulo e na semi da Copa do Brasil. No ano seguinte, amargou o vice-campeonato estadual. Em 2009, diante de um Ronaldo Fenômeno inspirado, a equipe tricolor foi derrotada nas duas semifinais do Paulista.

Em 2013, mais dois mata-matas entre os rivais. Na semi do Campeonato Paulista, após um empate sem gols no tempo normal, o Corinthians avançou às finais nos pênaltis. Na final da Recopa Sul-Americana, o time alvinegro celebrou mais duas vitórias, conquistando o título continental. Em 2017, o Tricolor voltou a cair nas semifinais do Estadual, com um revés no Morumbi e um empate em Itaquera.

Eliminando o Corinthians nesta quarta, o São Paulo automaticamente encerrará um outro tabu. O de não passar das semifinais do Paulista desde 2003, quando eliminou a Portuguesa Santista e foi vice-campeão perdendo justamente para o Corinthians na decisão.

De lá para cá, o Tricolor alcançou essa fase nove vezes, mas não avançou à final em nenhuma ocasião. Acumulou, portanto, uma eliminação para São Caetano e Palmeiras, três para o Corinthians e quatro para o Santos. Em 2005, ano do último título estadual são-paulino, o campeonato foi disputado em pontos corridos – não houve fase de mata-mata, portanto.

Por fim, nesta quarta-feira, o São Paulo tentará quebrar o tabu mais recente da história do Majestoso, que é o de jamais ter vencido o Corinthians no estádio de Itaquera. Desde a inauguração da arena, em 2014, o time do Morumbi amargou cinco derrotas e obteve dois empates, com 18 gols sofridos e apenas sete marcados.

Veja os últimos sete mata-matas entre os rivais:

Final – Rio-São Paulo – 2002

São Paulo 2 x 3 Corinthians

Corinthians 1 x 1 São Paulo

Semifinal – Copa do Brasil – 2002

São Paulo 0 x 2 Corinthians

Corinthians 1 x 2 São Paulo

Final – Paulistão – 2003

Corinthians 3 x 2 São Paulo

São Paulo 2 x 3 Corinthians

Semifinal – Paulistão – 2009

Corinthians 2 x 1 São Paulo

São Paulo 0 x 2 Corinthians

Semifinal – Paulistão – 2013

São Paulo (3) 0 x 0 (4) Corinthians

Final – Recopa – 2013

São Paulo 1 x 2 Corinthians

Corinthians 2 x 0 São Paulo

Semifinal – Paulista – 2017

São Paulo 0 x 2 Corinthians

Corinthians 1 x 1 São Paulo

Veja as últimas nove semifinais estaduais do São Paulo:

2007

São Caetano 1 x 1 São Paulo

São Paulo 1 x 4 São Caetano

2008

São Paulo 2 x 1 Palmeiras

Palmeiras 2 x 0 São Paulo

2009

Corinthians 2 x 1 São Paulo

São Paulo 0 x 2 Corinthians

2010

São Paulo 2 x 3 Santos

Santos 3 x 0 São Paulo

2011

São Paulo 0 x 2 Santos

2012

São Paulo 1 x 3 Santos

2013

São Paulo 0 (3) x 0 (4) Corinthians

2015

Santos 2 x 1 São Paulo

2017

São Paulo 0 x 2 Corinthians

Corinthians 1 x 1 São Paulo

Veja o retrospecto entre os rivais no estádio de Itaquera:

Campeonato Brasileiro – 2014

Corinthians 3 x 2 São Paulo

2015 – Copa Libertadores

Corinthians 2 x 0 São Paulo

2015 – Campeonato Brasileiro

Corinthians 6 x 1 São Paulo

2016 – Campeonato Paulista

Corinthians 2 x 0 São Paulo

2016 – Campeonato Brasileiro

Corinthians 1 x 1 São Paulo

2017 – Campeonato Paulista

Corinthians 1 x 1 São Paulo

2017 – Campeonato Brasileiro

Corinthians 3 x 2 São Paulo