São Paulo se reapresentará 2 dias após os rivais, e torcedores contestam

O São Paulo se reapresenta nesta quarta-feira, às 10h (de Brasília), no CT da Barra Funda, para dar início à pré-temporada de 2020. Do centro de treinamento tricolor, a delegação seguirá rumo a Cotia, onde ficará hospedada no complexo das categorias de base por dez dias se preparando para os primeiros compromissos do importante ano que terá pela frente. Mas, o fato de Fernando Diniz e seus comandados iniciarem os trabalhos dois dias depois que seus principais rivais não satisfez parte da torcida.

Corinthians e Palmeiras voltaram a trabalhar nesta segunda-feira em seus respectivos centros de treinamento. Pelo lado do Timão, Tiago Nunes foi apresentado oficialmente, sinalizou mudanças no elenco e chegou até mesmo a tornar pública sua ideia de não utilizar nomes como Ralf, Jadson e Renê Júnior em 2020. Já no Verdão a novidade foi a presença de jogadores da base. Nove garotos estão nos planos alviverdes para este ano: Vinícius Silvestre, Lucas Esteves, Patrick de Paula, Pedrão, Gabriel Menino, Alan Guimarães, Gabriel Veron, Wesley e Iván Ângulo.

Um dos motivos para a insatisfação da torcida são-paulina é o fato de o São Paulo ter disputado a última rodada do Campeonato Brasileiro praticamente com uma delegação inteira composta por jovens vindos das categorias de base. Ou seja, quase todo o elenco entrou de férias de maneira antecipada, abrindo mão da viagem a Alagoas para encarar o CSA. Apenas dois atletas do grupo que disputou a partida no estádio Rei Pelé não eram formados em Cotia: o lateral-esquerdo Léo e o lateral-direito Igor Vinícius.

Inicialmente, a reapresentação do São Paulo estava marcada para segunda-feira, a exemplo dos rivais Corinthians e Palmeiras, no entanto, como alguns atletas saíram de férias antes da última rodada do Campeonato Brasileiro, a diretoria achou justo adiar dois dias para que aqueles que estiveram presentes no confronto com o CSA pudessem ter um descanso equivalente ao dos companheiros que não foram a Maceió.

Lucas Perri, Léo, Igor Vinícius, Walce, Luan, Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara, Toró e Reinaldo foram os atletas que fazem parte do elenco profissional que viajaram para Alagoas, mas Reinaldo sequer figurou no banco de reservas. Tiago Volpi, Juanfran, Jean, Daniel Alves, Arboleda, Bruno Alves, Anderson Martins, Jucilei, Tchê Tchê, Hudson, Vitor Bueno, Hernanes, Calazans, Pato, Pablo e Antony foram liberados antes da última rodada.

Em Cotia, a expectativa é que Fernando Diniz terá tudo o que precisa à sua disposição para, enfim, moldar a equipe à sua maneira. No complexo das categorias de base, o comandante tricolor poderá usufruir de uma estrutura invejável e longe de qualquer tipo de badalação. Enquanto Corinthians e Palmeiras terão de viajar aos EUA para a disputa da Copa Flórida, o São Paulo terá o benefício de não precisar se desgastar com longas viagens na pré-temporada, que não contará com a presença de Igor Gomes, Antony e Walce, que estão com a Seleção Brasileira Pré-Olímpica.