São Paulo renova o contrato da meio-campista Yaya até 2021

O São Paulo anunciou a renovação de contrato da meio-campista Yaya. Revelada pelo Tricolor Paulista e uma das grandes promessas do futebol feminino do país, a jogadora de 17 anos teve o vínculo com o clube prorrogado até junho de 2021.

“Eu estou muito feliz, porque foi um ano muito especial pra mim. Eu não poderia imaginar que tudo isso aconteceria na minha vida. Gratidão pelo ano que tive e ano que vem estaremos juntos de novo”, afirmou a atleta ao site oficial do clube.

Neste ano, Yaya foi fundamental para ajudar o São Paulo a conquistar o Campeonato Brasileiro A-2 e chegar à decisão do Campeonato Paulista. O bom desempenho fez a jovem ser convocada pela técnica Pia Sundhage para a Seleção Brasileira.

Agora, a jogadora se reapresenta à equipe profissional do Tricolor Paulista no mês de janeiro, visando a preparação para a próxima temporada. No ano que vem, o clube do Morumbi disputa o Paulistão e a primeira divisão do Brasileirão.