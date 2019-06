São Paulo recorre a empréstimos para custear direitos de imagem atrasados

Para custear o pagamento de direitos de imagens atrasados, o São Paulo irá recorrer a empréstimos. Há relatos de atrasos por jogadores do elenco do Tricolor, que passa por problema financeiro. A informação foi publicada pelo UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Visando pagar os direitos atrasados e outras despesas, o Conselho Deliberativo do time do Morumbi fará uma reunião na próxima terça-feira para ajudar a definir os empréstimos a serem recebidos.

As eliminações precoces na Libertadores (fase premilinar, contra o Talleres) e na Copa do Brasil (oitavas de final, diante do Bahia), além da derrota na final do Paulistão contra o Corinthians, fizeram com que o Tricolor deixasse de receber o dinheiro esperado no planejamento da temporada de 2019.

Além disso, os atrasos incomodam o elenco por conta do alto valor investido pelo São Paulo em contratações no ano, como os atacantes Alexandre Pato e Pablo, além dos meias Tchê Tchê e Hernanes.

É também por conta do problema financeiro que a diretoria do São Paulo liberou os medalhões Nenê, Jucilei e Bruno Peres a procurarem outros clubes. O processo faz parte da reformulação que o técnico Cuca pretende fazer à frente do Tricolor.

Diante do cenário, o zagueiro Arboleda representa boa oportunidade para o Tricolor. Precisando vender jogadores para fazer caixa, o time de Leco vê no equatoriano uma boa chance de arrecadação. O jogador de 27 anos já teve o interesse de clubes europeus no ano passado e deve ser alvo de novas investidas em julho.