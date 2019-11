São Paulo reage no fim, vence Palmeiras nos pênaltis e conquista Paulista Sub-17

Nesta quarta-feira, o São Paulo bateu o Palmeiras no Pacaembu e conquistou o título do Campeonato Paulista Sub-17. A equipe de Cotia perdeu no tempo normal por 4 a 2, resultado que deixou o placar agregado empatado em 4 a 4.

Precisando correr atrás do prejuízo construído no jogo de ida, o Palmeiras começou a partida com uma postura ofensiva. A estratégia surtiu efeito nos primeiro tempo, com dois gols de Gabriel Silva, aos 9 e 33 minutos.

Na segunda etapa, o garoto Gabriel Silva seguiu se destacando no Palmeiras e deu uma assistência para o gol de Marcelinho aos 27 minutos. Com 3 a 0 no placar, o Palmeiras que passou a ter o título encaminhado.

Pressionada para, ao menos, levar a decisão aos pênaltis, a equipe do São Paulo não demorou para reagir e marcou com Pablo aos 33 minutos. No entanto, o Palmeira voltou a ampliar a vantagem logo aos 35, com o terceiro gol de Gabriel Silva. Novamente, o Tricolor demonstrou poder de reação e balançou as redes aos 42 minutos com Luizão, levando a decisão aos pênaltis.

A disputa de pênaltis também foi marcada pelo equilíbrio, chegando às cobranças alternadas. O São Paulo venceu por 7 a 6 e conquistou o título.