São Paulo negocia com Vitória contratação do volante Willian Farias

O São Paulo segue no mercado em busca de reforços para a temporada de 2019. O nome do momento é o do volante Willian Farias, do Vitória, com quem o Tricolor negocia para fechar o seu elenco. A informação foi divulgada inicialmente pelo Globoesporte.com e confirmada pela Gazeta Esportiva.

As tratativas estão avançadas, e a tendência é que o São Paulo confirme o acerto em breve. O jogador, inclusive, rescindiu seu contrato com o Vitória nesta quarta-feira.

Com 29 anos, Willian Farias foi revelado pelo Coritiba, teve uma passagem pelo Cruzeiro e chamou atenção do Vitória, que o comprou após um empréstimo em 2016. Na última temporada, disputou 29 partidas e foi um dos poucos destaques do time baiano na campanha que culminou no rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Desde o fim do Brasileirão, o clube do Morumbi procura um jogador da posição, que tenha boa saída e chegada na área adversária. A diretoria chegou a abrir conversar por Willian Arão, mas não chegou a um acordo com o Flamengo. No momento, o técnico André Jardine tem Jucilei, Hudson, Liziero e Luan como opções de volante.

Caso a negociação se concretize, Willian Farias será o sétimo reforço do São Paulo para 2019. Até agora, o Tricolor anunciou as chegadas do lateral direito Igor Vinícius, do lateral esquerdo Léo Pelé, do atacante Pablo, do goleiro Tiago Volpi, do meia Hernanes e do meia-atacante Biro Biro.

Após um mês de férias, o São Paulo se reapresenta na tarde desta quinta-feira, no CT da Barra Funda, onde alguns dos reforços acima serão apresentados. No dia seguinte, o elenco viaja para os Estados Unidos, onde disputa a Copa Flórida. A estreia será em 10 de janeiro, contra o Eintracht Frankfurt-ALE. Dois dias depois, o adversário será o Ajax-HOL.