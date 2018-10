São Paulo inicia preparação visando nova decisão contra o Internacional

Depois de sair do Estádio do Morumbi derrotado no último sábado para o rival Palmeiras, que findou o jejum de 16 anos do time alviverde sem triunfos na casa tricolor, o elenco do São Paulo retornou aos trabalhos na tarde desta segunda-feira. No Centro de Treinamentos da Barra Funda, Diego Aguirre e sua comissão técnica deram início a preparação visando o duelo do próximo domingo, contra o Internacional, no Beira-Rio.

Fechado para a imprensa, o treinamento contou com muita conversa dos jogadores entre si a fim de ajustarem os erros e retomarem o alto nível de desempenho que colocou o time na liderança da competição por algumas rodadas. De acordo com o relato do próprio clube, os atletas estão incomodados e cientes de que as recentes atuações tem sido abaixo do esperado, necessitando de uma reação já em Porto Alegre.

Como ocorre naturalmente nas reapresentações, os jogadores que atuaram no Choque-Rei permaneceram na parte interna do CT, na academia, realizando exercícios de fortalecimento muscular, além de trabalhos regenerativos na piscina. Em campo, o restante do elenco fizeram uma atividade com bola que teve foco na movimentação, velocidade, passes curtos e finalização.

Fora da lista de relacionados do clássico por conta de uma contratura na coxa direita, Araruna realizou uma transição física para o campo e correu no gramado anexo. O jovem jogador formado nas categorias de base do São Paulo permaneceu fazendo circuitos sob a supervisão dos fisioterapeutas e dos preparadores físicos do Tricolor.

O elenco tricolor volta aos treinamentos na manhã desta terça-feira, quando Aguirre deve iniciar a preparação em campo com todos os jogadores à disposição.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com