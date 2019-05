São Paulo faz último treino antes de decisão e embarca para Salvador

O São Paulo encerrou nesta terça-feira sua preparação para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova em Salvador. Com uma atividade tática monitorada pelo técnico Cuca e fechada à imprensa, o elenco tricolor fez seu último treino no CT da Barra Funda e embarca no início da noite para a capital baiana.

O grupo são-paulino começou os trabalhos com um circuito físico coordenado por Carlinhos Neves e seus auxiliares do departamento de preparação física. Em seguida, os jogadores trabalharam com bola e ouviram diversas orientações do técnico Cuca, que espera reverter a vantagem do Bahia construída na ida, em pleno Morumbi.

Após o treinamento, a delegação se alimentou no CT e, pouco depois, se dirigiu ao ônibus que a levou até o aeroporto. Em Salvador, bastará ao São Paulo uma vitória por dois gols de diferença para avançar à Copa do Brasil. Em caso de triunfo por 1 a 0, a partida será decidida nos pênaltis, uma vez que o Esquadrão de Aço venceu o Tricolor por esse placar na ida.

Sem Antony, liberado para defender a Seleção Brasileira sub-23 no torneio Maurice Revello, o antigo Torneio de Toulon, na França, o São Paulo tem duas alternativas mais prováveis para o ataque que terá a missão de, enfim, marcar gols no Bahia: apostar na dupla de ataque composta por Toró e Pato ou então recorrer a um trio ofensivo formado por Everton, Toró e Pato. Helinho corre por fora na briga por uma vaga no time titular.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com