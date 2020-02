São Paulo é o 2º time menos letal do Campeonato Paulista

O São Paulo entra em campo neste sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Oeste, em Barueri, com a missão de ser mais letal. Sem vencer há três rodadas, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz até vem dominando seus adversários e criando boas oportunidades, porém, não consegue balançar as redes, questão que vem aborrecendo a todos internamente.

Para se ter uma ideia, o São Paulo é o segundo time menos letal do Campeonato Paulista. O Tricolor precisa finalizar 19.33 vezes para marcar um gol, ficando à frente apenas do Água Santa, que necessita de 23.67 arremates para balançar as redes.

A ineficiência são-paulina fica ainda mais escancarada com o fato de a equipe ser a segunda que mais finaliza no Paulistão. Até a sexta rodada, o Tricolor chutou 116 vezes, atrás somente do Palmeiras, que já arrematou a gol 130 vezes. A taxa de acerto dos comandados de Fernando Diniz, porém, é maior que a do Verdão: 38,8% contra 34,6%.

“Estamos fazendo a bola chegar lá na frente, estamos tendo chances, não tem nada de diferente. Queremos fazer o gol, temos que bater nessa tecla, porque uma hora a chave vai mudar. Quando começar a entrar a bola, o nível vai subir. Não está bom, mas estamos satisfeitos, porque estamos conseguindo chegar com clareza no gol sempre. Então, é começar a concluir melhor, porque quando começarmos a fazer isso, nosso nível vai subir ainda mais”, afirmou Vitor Bueno.

Sim, o São Paulo vem tendo preocupações com seu ataque, mas também tem pontos positivos neste início de temporada. Assim como em 2019, a defesa tricolor vem se mantendo bastante sólida neste ano. O Tricolor é dono da quarta melhor defesa no Paulistão, com quatro gols sofridos, atrás apenas de Novorizontino (2), Santos e Palmeiras (3).

Além disso, o clube do Morumbi é o 13º em número de defesas, prova que Tiago Volpi não vem sendo muito exigido, mas, quando precisa aparecer, vem dando conta do recado com defesas importantíssimas, como aconteceu nos clássicos contra Palmeiras e Corinthians e no duelo com o Santo André.