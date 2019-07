São Paulo desmente possibilidade de contratar João Pedro ou Daniel Alves

O São Paulo não enviou propostas aos staffs de João Pedro e Daniel Alves, conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva. Ainda procurando por um lateral-direito no mercado, a diretoria tricolor descarta completamente as duas opções. Daniel Alves, titular da Seleção Brasileira, inclusive, já deixou claro recentemente que seu objetivo é permanecer por mais um tempo na Europa.

Daniel Alves não esconde que um de seus desejos é jogar por algum clube brasileiro antes de encerrar sua vitoriosa carreira. Pelo fato de torcer pelo São Paulo e ter sido inspirado pela equipe vitoriosa comandada por Telê Santana no início da década de 1990, o lateral-direito não descarta a possibilidade de vestir a camisa tricolor, o que não deve acontecer tão cedo.

Nenhuma proposta oficial foi enviada ao staff de Daniel Alves. Sonhando em participar da Copa do Mundo de 2022, no Catar, o jogador quer continuar atuando no mais alto nível do futebol mundial. Ou seja, sua intenção é seguir na Europa. Na última segunda-feira, o “Good Crazy“, inclusive, foi às redes sociais informar que já havia encontrado trabalho.

O mesmo serve para João Pedro, outro nome especulado no Tricolor. O lateral revelado pelo Palmeiras após passagem pelas categorias de base do Comercial atualmente defende o Porto, de Portugal, mas não vem tendo muito espaço por lá para mostrar seu futebol.

Depois de cumprir um período de empréstimo no Bahia, quando ainda pertencia ao Palmeiras, o jogador se transferiu para o Porto, onde inicialmente atuou pela equipe B. Nesta última temporada. Integrou o elenco principal, mas entrou em campo apenas três vezes. O São Paulo não fez qualquer proposta para contar com o lateral-direito.

Sem muito dinheiro em caixa para investir e tendo como prioridade reequilibrar as finanças do clube, a diretoria tricolor tenta buscar formas alternativas para conseguir a última peça que falta ao quebra-cabeça do técnico Cuca. Um empréstimo ou envolver ativos do clube, ou seja, jogadores, seriam maneiras de atuar no mercado.