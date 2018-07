São Paulo confirma empréstimo do lateral-direito Bruno ao Bahia

Fora dos planos de Diego Aguirre, o lateral-direito Bruno não joga mais com a camisa do São Paulo. Nesta segunda-feira, o jogador já despediu dos companheiros e teve confirmado seu empréstimo ao Bahia até o fim da temporada, período que coincide com o fim do vínculo junto ao clube do Morumbi. Dessa forma, a partir de dezembro, fica livre para definir seu futuro, seja no Esquadrão de Aço ou em outra equipe.

Contratado no fim de 2014 do Fluminense, Bruno chegou ao São Paulo com status de campeão brasileiro e dono de boa atuações pelo clube das Laranjeiras. Apesar de um começo até promissor, sua passagem ficou marcada por sucessivas lesões e problemas físicos que impediram uma sequência.

Com Diego Aguirre, o lateral disputou apenas uma partida, dia 17 de março, contra o São Caetano, pelo Campeonato Paulista, data que marcou justamente a estreia do treinador uruguaio. Desde então, perdeu espaço até entre os reservas, sendo preterido por Araruna, que apesar de volante de origem soma aparições como lateral-direito na equipe profissional.

Pelo clube do Morumbi, Bruno disputou 118 partidas oficiais. Com sua saída, o elenco tricolor ainda conta com Éder Militão, também com contrato apenas até o fim da temporada, e Bruno Peres, recém-contratado da Roma, da Itália. Régis seria outra opção, mas teve seu contrato suspenso por problemas pessoais.

