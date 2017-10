São Paulo chega a 17 mil ingressos vendidos para jogo no Pacaembu

O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a venda de 17 mil ingressos para o duelo contra o Atlético-PR, marcado para este sábado, às 21 horas (de Brasília), no Pacaembu, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 40.199 bilhetes colocados à venda, há entradas disponíveis para todos os setores do estádio ainda.

Será a primeira de uma série de cinco partidas do clube como mandante no Pacaembu. Depois do Furacão, o São Paulo enfrentará Flamengo, Santos, Chapecoense e Botafogo no estádio municipal.

A equipe só voltará a jogar no Morumbi na 38ª e última rodada do torneio, em 3 de dezembro, diante do Bahia. A casa tricolor está reservada para shows em outubro e novembro, forçando a equipe mandar as suas partidas no Pacaembu em meio a luta contra o rebaixamento.

O time treinado por Dorival Júnior levou mais de 40 mil torcedores nas últimas seis partidas como mandante no Morumbi, repetindo um feito de 37 anos atrás – em 1980, o Tricolor atingiu essa marca durante o Campeonato Paulista.

A torcida são-paulina ainda ostenta os quatro maiores públicos do Brasileirão 2017 – o recorde ocorreu no empate por 1 a 1 com o Corinthians, em 24 de setembro, quando 61.142 tricolores lotaram o Morumbi.

Com 31 pontos ganhos, o São Paulo voltou ao 17º lugar após a derrota para o Galo na quarta-feira. Uma vitória sobre o Atlético-PR, décimo colocado, com 35 pontos, garante a saída do Tricolor da zona de rebaixamento, no entanto.