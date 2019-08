São Paulo anuncia o lateral-direito espanhol Juanfran

Depois de acertar a contratação de Daniel Alves, na tarde deste sábado o São Paulo anunciou mais um reforço de peso para a sequência da temporada. Trata-se do lateral-direito espanhol Juanfran.

O anúncio foi feito por meio do Twitter oficial do Tricolor Paulista, com direito a vídeo especial narrado pelo próprio Juanfran. Aos 34 anos, o lateral-direito assina contrato até o final de 2020.

Assim como Daniel Alves, Juanfran estava livre no mercado depois de deixar o Atlético de Madrid, clube que defendeu entre 2011 e 2019. O jogador é considerado mais viável financeiramente, mas ainda não se sabe oficialmente qual será o valor de seu salário.

Com a chegada de mais um lateral-direito, a tendência é que Daniel Alves passe a ser uma boa opção como ponta ou até mesmo como meio-campista. O ex-jogador do Barcelona, aliás, recebeu a camisa 10 do Tricolor.