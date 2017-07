Rodrigo Caio refuta venda ao Zenit: “Não tem mais nada de concreto”

Peça fundamental do São Paulo já há algumas temporadas, Rodrigo Caio deu uma notícia animadora à torcida tricolor. Assediado pelo Zenit-RUS, que há algumas semanas sinalizou com o pagamento de sua multa rescisória no valor de 18 milhões de euros, o zagueiro garantiu que não defenderá o clube russo.

“A única coisa que posso dizer é que não vou para o Zenit. Não tenho mais nada concreto”, assegurou o camisa 3, na zona mista do Morumbi, após o empate por 1 a 1 com o Grêmio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após negar sua transferência para o Zenit, Rodrigo Caio ressaltou que jamais havia manifestado intenção de deixar o Morumbi, atribuindo à imprensa o negócio que não se realizou.

“Em nenhum momento eu disse que iria. Vocês (jornalistas) que disseram que eu estava vendido”, ironizou.

Revelado nas categorias de base do São Paulo, o zagueiro teve o contrato recentemente renovado até 2021 e ganhou um aumento salarial. Focado na recuperação da equipe no Campeonato Brasileiro, Rodrigo Caio reafirmou o amor pelo clube.

“Acredito que a cada momento que eu visto essa camisa tenho que dar meu melhor. Eu vivo um dia de cada vez. Muita alegria de vestir essa camisa”, encerrou.

Com 16 pontos ganhos em 16 rodadas, o Tricolor é o 18º colocado, ocupando a zona de rebaixamento, portanto. O próximo compromisso é o confronto com o Botafogo, sábado, no Rio de Janeiro.