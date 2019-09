Rival do Corinthians treina no CT da Barra Funda e tieta Dani Alves

O Independiente del Valle treinou na tarde desta segunda-feira no CT da Barra Funda, se preparando para o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana contra o Corinthians, na próxima quarta, em Itaquera.

Antes da atividade, os jogadores da equipe equatoriana aproveitaram a curta estadia no centro de treinamento do São Paulo para tirarem fotos com Daniel Alves, que os atendeu sem qualquer problema.

Uma espécie de fila se formou para que todos pudessem registrar o momento ao lado do lateral-direito com passagens por Barcelona, Juventus e Paris Saint-Germain. Considerado um dos melhores do mundo em sua posição, Daniel Alves vem recebendo uma série de amostras de carinho e admiração por onde passa com a equipe do São Paulo.

Nesta segunda-feira, o lateral-direito tricolor trabalhou nas dependências internas do CT da Barra Funda, fazendo um treino regenerativo ao lado dos outros titulares contra o CSA e Igor Gomes e Alexandre Pato, que entraram no segundo tempo.