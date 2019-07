Raniel fala em superação ao ser apresentado no São Paulo: “Estou feliz aqui”

Anunciado como reforço do São Paulo na última sexta-feira, Raniel foi apresentado no início da tarde desta terça-feira no Centro de Treinamentos da Barra Funda motivado a escrever história com a camisa Tricolor. Em sua entrevista coletiva, o atacante, que vai vestir a camisa 21, agradeceu a confiança da diretoria e comentou sobre a superação em sua carreira, reiterando a felicidade em chegar ao clube do Morumbi.

“Eu sempre quis em minha vida ter oportunidade como essa, de vestir a camisa do São Paulo. Sofri muito na infância e isso só serviu para me superar. Cada vez que a gente passa por dificuldade a superação é ainda maior. Graças a Deus eu pude superar tudo. Ficou lá atrás, vida nova, na minha casa nova. Espero dar meu melhor para buscarmos boas coisas. Estou muito feliz aqui”, disse Raniel, bastante elogiado pelo diretor de futebol Raí, que também participou da apresentação.

“Muito feliz, otimista, esperançoso e ansioso para dar oportunidade a alguém com um potencial gigante, decisivo em diversos momentos. A gente sabe que o São Paulo tem tudo para ajudar ele a crescer com esse elenco. Ele é mais um entre tantos jogadores talentosos que tem aqui. É um jogador que eu converso com a possibilidade de vinda dele há mais de um ano. No começo desse ano voltamos a falar e não é um nome novo”, disse Raí.

Para contar com Raniel em definitivo, o São Paulo vai pagar ao Cruzeiro em torno de 3 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões) por 50% do passe do atleta. Já a Raposa, visando lucrar em uma possível futura negociação, vai permanecer com um percentual dos direitos econômicos do atacante. Em todo período que defendeu o Cruzeiro, o jovem acumulou 89 partidas, com 16 tentos anotados. Agora, no Tricolor, promete brigar por oportunidades.

“Vou seguir trabalhando, se dedicando todos os dias nos treinamentos. Só assim a gente pode melhorar e aperfeiçoar. Espero lutar, guerrear com meus companheiros, mas sempre respeitando todos os jogadores. Espero chegar para agregar e ajudar o time a vencer”, completou o novo reforço.

