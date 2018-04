R. Caio não será volante em novo esquema de Aguirre: “É um 3-4-3”

Diego Aguirre não permitiu que a imprensa acompanhasse o treinamento tático do São Paulo nessa segunda-feira, mas, por outro lado, não fez muita força para esconder seu time. Ao separar os jogadores titulares de linha, o treinador uruguaio chamou atenção para uma formação com três zagueiros e com Petros e Marcos Guilherme de fora.

No entanto, ficou a dúvida sobre o posicionamento de Rodrigo Caio. Como invariavelmente o camisa 3 é utilizado também como primeiro homem de meio-campo à frente da zaga, a possibilidade de Aguirre repetir alguns de seus antecessores no clube foi levantada principalmente pela manutenção do zagueiro Éder Militão na lateral-direita.

A questão, então, foi esclarecida pelo próprio Rodrigo Caio. O postulante a uma vaga na Seleção Brasileira que vai à Copa do Mundo da Rússia esse ano deixo claro que deve mesmo formar uma linha de três zagueiros nessa quarta-feira, contra o Atlético-PR, em Curitiba, pelo duelo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Treinamos hoje essa formação, a gente teve uma conversa com o professor, é mais uma possibilidade, isso que ele frisou bastante para nós. Vínhamos jogando em um 4-2-3-1, 4-3-3, hoje treinamos no 3-5-2, acho que é um 3-4-3 mais…”, explicou Rodrigo Caio em entrevista ao Sportv.

“(Na frente) Tréllez, Cueva e Nenê, por trás dois alas. Mas são possibilidades, a gente teve essa conversa com o professor, ele quer ter uma variedade de formação para que a gente possa ter mais opções para jogar. Tenho certeza que amanhã ele vai definir a forma como a gente vai jogar, quem vai jogar, e eu tenho certeza que quem estiver dentro de campo vai dar o seu melhor para que a gente possa conseguir o resultado positivo”, concluiu.

A partida na Arena da Baixada, local onde o São Paulo nunca venceu, marca justamente o retorno de Rodrigo Caio ao time depois do defensor acompanhar a Seleção Brasileira nos amistosos contra Rússia e Alemanha, os últimos testes antes da convocação final de Tite para o Mundial. O mesmo acontece com Cueva, que esteve com a seleção peruana no período conhecido por Data Fifa.