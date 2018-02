Prestes a ser anunciado, Valdívia já treina no CT do São Paulo

Prestes a ser anunciado como sexto reforço da equipe no ano, Valdívia já trabalha como jogador do São Paulo. Na tarde desta terça-feira, o meia-atacante treinou na academia do CT da Barra Funda e não foi a campo, onde os jogadores realizaram a última atividade visando ao duelo com o Bragantino, marcado para esta quarta, no Morumbi.

Fora dos planos de Internacional e Atlético-MG, Valdívia defenderá o clube do Morumbi por empréstimo de um ano. Ele tem as características pedidas pelo técnico Dorival Júnior, que queria mais um jogador de beirada de campo para o seu esquema de velocidade.

No Internacional, clube com quem tem contrato até o dia 29 de junho de 2019, Valdívia teve o retorno descartado. Após sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo no fim de 2015, o meia-atacante não repetiu o bom futebol que o credenciou a ser cogitado entre os selecionáveis para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Aos 23 anos, Valdívia estava emprestado ao Atlético-MG até maio. O jogador, com problemas físicos, foi afastado dos últimos treinos e já não estava mais nos planos do técnico Oswaldo de Oliveira. No Galo, disputou um total de 33 partidas e marcou apenas dois gols, não correspondendo às expectativas criadas em torno de sua contratação.

Com cerca de dez meses para recuperar o prestígio, Valdívia será o sexto reforço do São Paulo para a temporada 2018. Com ele, o clube fecha o ciclo de contratações neste início de ano. Antes, o Tricolor havia trazido o goleiro Jean (Bahia), o meia-atacante Diego Souza (Sport), o zagueiro Anderson Martins (Vasco), o meia Nenê (Vasco), e o centroavante Tréllez (Vitória).

