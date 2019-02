Por interesse do Guangzhou, Cuca esfria vinda de Pato ao Tricolor

O técnico Cuca deixou os torcedores são-paulinos menos otimistas em relação ao possível retorno de Alexandre Pato ao clube. Nesta segunda-feira, durante sua apresentação no CT da Barra Funda, o novo treinador tricolor apontou o Guangzhou Evergrande como o grande interessado no futebol do atacante brasileiro.

Pato tem contrato com o Tianjin Tianhai até o final de 2019. Desta forma, o jogador pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe em junho. Santos, São Paulo e Palmeiras acenaram com a intenção de repatriá-lo, porém, com a desleal concorrência de um clube chinês, a tendência é que nenhum dos três clubes paulistas tenham sucesso nessa “missão”.

“O Pato, pelo que estava vendo, o time da China, o Guangzhou, está interessado nele. Então, seria uma luta desigual. Não adianta alimentarmos ilusão. Vamos esperar as coisas acontecerem, primeiro recuperando a autoestima dos que estão aqui. Eles não estão jogando mal”, comentou Cuca.

Recentemente, o proprietário do então Tianjian Quanjian, acusado de propagandas falas, foi preso, fato que forçou a mudança do nome da equipe para TIanjin Tianhai. Com supostas dificuldades para arcar com os salários dos jogadores, o clube estaria mais sucetível a negociar Alexandre Pato, mas, até agora, nada foi feito.

A verdade é que todos os clubes brasileiros interessados em Pato estão de mão atadas. A vinda do atacante para o futebol nacional só seria possível caso ele rescindisse seu contrato com o Tianjin Tianhai, uma vez que nenhum deles tem condição de comprá-lo ou pagar a sua multa rescisória. Como as chances de isso acontecer são bem pequenas, a tendência é que o jogador acabe ficando no Oriente.