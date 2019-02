Perto do Santos, Cueva pode gerar R$ 2,6 milhões ao São Paulo

O São Paulo pode arrecadar uma boa quantia com a negociação de Christian Cueva com o Santos. O clube do Morumbi tem direito a 10% do valor pelo qual o meia pode ser negociado e, diante da pedida do peruano, a tendência é que os cofres tricolores em breve contem com mais alguns milhões de reais.

A proposta do Santos ao Krasnodar, da Rússia, para contar com Cueva é de 7 milhões de dólares, o equivalente a R$ 26 milhões. Desta forma, R$ 2,6 milhões seriam destinados ao São Paulo. O Independiente, da Argentina, era quem estava mais perto de contratar o meia peruano, contudo, cláusulas contratuais esfriaram a negociação.

Hoje com 27 anos, Cueva foi vendido pelo São Paulo em 2018 por 8 milhões de euros. À época, o jogador havia acabado de retornar da Copa do Mundo com a seleção peruana, fato aproveitado pelo Tricolor, que ainda impôs uma cláusula que exige o recebimento de 10% do valor de uma venda futura do atleta.

Além disso, o São Paulo era quem também tinha a preferência pelo retorno de Christian Cueva ao Brasil. Contando com dois armadores no atual elenco, o clube preferiu abrir mão de exercer essa prioridade prevista em contrato e abriu caminho para o Santos acertar detalhes com o staff do atleta.

Caso Cueva sele realmente a sua ida para a Baixada Santista, ele será o quarto reforço do clube para 2019. Por enquanto, já chegaram no Peixe o goleiro Everson, o zagueiro Felipe Aguilar e o meia Soteldo.

