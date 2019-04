Pedro Rocha é oferecido ao São Paulo, que não leva negociação adiante

O atacante Pedro Rocha foi oferecido ao São Paulo. Atualmente no Spartak Moscou, da Rússia, o jogador que se destacou defendendo o Grêmio não disputa uma partida oficial há quase um mês e entrou em campo apenas cinco vezes na atual temporada, questões suficientes para convencê-lo a querer retornar ao Brasil. A informação foi publicada pelo SporTV e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O staff do jogador viu o Tricolor como uma boa opção para que ele recomeçasse a carreira, contudo, as cifras envolvidas no negócio acabaram não agradando o clube, que preferiu não levar as negociações pelo empréstimo adiante.

Sem dispor de um orçamento tão grande para a temporada por conta da eliminação precoce na Libertadores, a diretoria do São Paulo vem adotando uma política de austeridade financeira. Depois de trazer Alexandre Pato e Tchê Tchê, o momento agora é de evitar mais gastos.

Além disso, há diversas opções para a função que Pedro Rocha desempenha no elenco do São Paulo. Alexandre Pato, Everton, Everton Felipe, Brenner, Antony, Gonzalo Carneiro, Toró e Joao Rojas (lesionado) podem jogar abertos pela esquerda ou direita, fato que diminuiu ainda mais o interesse tricolor no futebol do atleta.

