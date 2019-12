Alexandre Pato, do São Paulo, é mais um jogador a treinar nas férias em busca de boa condição física para a reapresentação no início de janeiro de 2020.

O atacante do Tricolor apareceu em foto do seu irmão, Alexsandro, nesta terça-feira, em Ilhas Turcas e Caicos: “Feliz Natal e muito trabalho”, escreveu o personal trainer.

O ano de Pato foi irregular no São Paulo. Ele sofreu com as lesões, foi reserva em parte da temporada e fez apenas cinco gols em 22 jogos.