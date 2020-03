Outros clubes sondaram Arboleda após polêmica, revela dirigente do São Paulo

O gerente executivo de futebol do São Paulo, Alexandre Pássaro, revelou os bastidores da polêmica envolvendo Arboleda, que em dezembro de 2019 apareceu em uma foto com a camisa do Palmeiras. Em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, o dirigente falou que outros clubes sondaram o zagueiro, mas que o Tricolor não quis cedê-lo.

Pássaro conta que soube da foto quando viajou para acompanhar o sorteio da Copa Libertadores: “Eu estava no Paraguai, em Assunção, para o sorteio da Libertadores. Quem me mostrou foi o Felipe Espíndola, assessor de imprensa. A primeira coisa que fiz foi ligar para o Arboleda. Liguei umas duas, três vezes, ele me atendeu na terceira. Ele pediu desculpa e em seguida falei com o Raí, e a gente ficou de conduzir isso no dia seguinte”.

No entanto, a decisão foi adiada por conta de uma atitude mais grave de outro jogador do São Paulo. Na mesma noite, o goleiro Jean foi acusado de agressão por sua esposa: “Na madrugada a gente teve o infeliz e reprovável caso do Jean. A gente tratou as coisas de forma paralela, acho que a gravidade da questão do Arboleda é grande, mas não se compara com o que aconteceu com o Jean. Acho que a gente conseguiu tratar as duas coisas com o tamanho que elas deveriam ser tratadas”.

Diante da situação, a ideia do Tricolor foi dar uma nova oportunidade ao equatoriano: “A chance que a gente deu para o Arboleda foi de continuar. Se a gente percebesse que ele fosse mudar, não fosse se empenhar como sempre se empenhou e jogar como sempre jogou, esse assunto ainda estaria em aberto. Hoje a gente vê que o Arboleda teve um ato de inconsequência, de burrice talvez”.

No momento da polêmica, o São Paulo chegou a se procurado por outros clubes para negociar Arboleda: “Nós tivemos algumas procuras de times brasileiros nesse momento, tentando levá-lo por empréstimo”.

Arboleda soube aproveitar a nova chance e, desde então, segue como titular absoluto do São Paulo. Das 12 partidas do time de Fernando Diniz na temporada, o zagueiro esteve e campo em 11 oportunidades.