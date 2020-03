Obsessão pela bola: São Paulo domina estatísticas de passe e posse no Paulistão

A pausa no calendário do futebol por conta do coronavírus veio em um momento no qual o São Paulo apresentava evolução em campo, conseguindo melhores resultados. Até agora, o Tricolor domina uma série de estatísticas relacionadas à posse de bola no Campeonato Paulista.

De acordo com o Footstats, o São Paulo é a equipe que mais permanece com a bola durante as partidas do estadual. A média da equipe do Morumbi é de 63% de posse. Para efeito de comparação, o segundo colocado é o Corinthians, com 58%.

A posse de bola também é refletida na quantidade de passes trocados pela equipe. O São Paulo também é o time que mais vezes passa a bola no Paulistão, tendo uma média de 559,4 toques por jogo. A distância é grande para o segundo colocado Corinthians, que tem uma média de 498,5.

Individualmente o São Paulo também se destaca nas estatísticas, ocupando as três primeiras posições de passes trocados dentre os jogadores do Paulistão. Daniel Alves é o líder, com uma média de 93,3 passes por jogo, Tchê Tchê é o segundo (79,7) e Arboleda é o terceiro (73,8).

A grande dificuldade do São Paulo no início da temporada era converter em gols as chances criadas a partir do volume e domínio do jogo. Nas últimas partidas, o ataque funcionou e a equipe balançou as redes três vezes contra a LDU, pela Libertadores, e duas vezes contra o Santos.

Até o momento, o São Paulo é o líder do grupo C do Paulistão, com 18 pontos somados e duas rodadas restando para o final da primeira fase. Já na Libertadores, o Tricolor é o segundo colocado da chave D, com três pontos conquistados.