No aniversário de Telê, Lugano e Antony homenageiam o ídolo tricolor

Nascido em 26 de julho de 1931, o ex-técnico do São Paulo Telê Santana estaria completando 88 anos de vida nesta sexta-feira. Em homenagem ao ídolo do Tricolor, nomes como Lugano e Antony manifestaram nas redes sociais, assim como o perfil oficial do clube.

Campeão da Libertadores de 2005 pelo São Paulo e atual Superintendente de Relações Institucionais do clube, Lugano falou sobre o legado de Telê Santana no Tricolor e destacou: “Não vivi Telê, senti Telê”.

Outro nome do São Paulo que se manifestou na data comemorativa foi o Antony, jogador formado em Cotia que tem sido um dos principais nomes do Tricolor nesta temporada. O atacante de 19 anos citou a presença da filosofia de Telê nas categorias de base do clube e indagou: “Será que eu jogaria em seu time?”

Vivi tudo o que conquistou nos ensinamentos em Cotia. Sei todos os passos que seguiu para fazer do nosso @saopaulofc vitorioso no Brasil e no Mundo. Lamento não ter vivido ao seu lado, mas agradeço por estar onde fez a diferença. Uma dúvida: será que eu jogaria em seu time? pic.twitter.com/3fid1QLEyH — Antony Santos (@antony00) 26 de julho de 2019

O perfil oficial do São Paulo também não deixou a data passar batido, e homenageou o ídolo destacando o apreço pelo futebol vistoso: “Em Itabirito (MG), no dia 26 de julho de 1931, nascia Telê Santana. O eterno Mestre Telê. Ídolo, encantou o mundo com o futebol-arte, mostrando que ser campeão somente não bastava, era preciso tornar cada partida um momento inesquecível. Olê, olê, olê, olê, Telê, Telê!”

Pelo São Paulo, Telê ficou marcado por conquistar os títulos da Libertadores e Mundial nos anos de 1992 e 1993. Além disso, o treinador venceu um Brasileiro, dois Paulistas, duas Recopas Sul-Americanas e uma Supercopa Sul-Americana, se tornando um dos maiores nomes da história do clube.

