Muricy aprova ida de Ricardo Rocha para o São Paulo: “Cara do bem”

Ídolo do São Paulo como jogador e técnico, Muricy Ramalho ficou satisfeito com a notícia de que Ricardo Rocha assumiu a função de coordenador de futebol do São Paulo. Ele acredita que o ex-zagueiro, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, tem total capacidade para o cargo.

“Gostaria de desejar muito boa sorte. Além de ter sido um grande atleta, é um cara capaz, tem experiência, sabe lidar com os atletas. Enfim, um cara do bem. Perdemos um grande comentarista, mas o São Paulo ganha um gestor muito bom, boa sorte Ricardo Rocha nesse novo desafio”, descreveu Muricy, em sua rede social.

A missão de Ricardo Rocha não é fácil. Ao lado de Raí, novo diretor executivo de futebol, terá de ajudar o time a recuperar a sua marca de vencedor. O São Paulo não conquista títulos desde 2012 e, neste ano, ainda passou um grande sufoco com o risco de rebaixamento no Brasileirão.