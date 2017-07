Marcos Guilherme se emociona depois de garantir virada do São Paulo

Marcos Guilherme foi apresentado aos torcedores do São Paulo no Morumbi cheio, sob a sombra de Hernanes, que é ídolo no clube. Nesse sábado, naturalmente, a expectativa era toda pela reestreia do Profeta, mas o jovem meia, que só entrou no segundo tempo, acabou chamando os holofotes para si com dois gols na histórica virada do Tricolor Paulista para cima do Botafogo, no estádio Nilton Santos. Assim que soou o apito final, Marcos Guilherme comemorou muito ao lado de seus novos companheiros e junto à torcida. Quando se dirigiu para a primeira entrevista, o jogador não escondeu as lágrimas.

“Estou até emocionado, o que eu passei para chegar aqui, um ano e meio muito difícil, sofri muito. Tenho que agradecer ao São Paulo, só nós sabemos o quanto temos trabalhado, é passo a passo, mas o grupo está de parabéns”, disse ao Premiere, evitando entrar em detalhes.

“Quem me conhece sabe, são coisas do passado, o quanto fui criticado. Sou novo, mas estou há muito tempo no profissional. Quero dar uma retomada na minha carreira”, completou.

Prestes a completar 22 anos (faz aniversário dia 5 de agosto), Marquinhos, como é conhecido, já tem uma marca expressiva, a de 150 jogos pelo Atlético-PR, clube que o revelou para o futebol profissional. Desde os 17 anos no time de cima do Furacão, o meia sofreu com a pressão por uma resposta rápida, oscilou e ficou encostado boa parte dos últimos seis meses no Dínamo Zagreb, da Croácia.

Emprestado até o fim do ano que vem ao São Paulo, Marcos Guilherme espera ajudar a equipe a sair de vez dessa incômoda situação de ter de lutar contra o rebaixamento e fez questão de ressaltar a importância da torcida tricolor para que os atletas alcancem esse objetivo.

“Essa reviravolta é por causa deles também. Foram 50 mil no Morumbi na segunda-feira, hoje eles aqui nos apoiando (cerca de 2 mil). Vamos chegar muito longe”, encerrou o recém-chegado reforço são-paulino.

