Lugano vê São Paulo de volta ao caminho dos títulos: “Elenco diferenciado”

As expectativas de Diego Lugano em relação ao atual elenco do São Paulo são tão altas quanto as da torcida. Ídolo tricolor e atual superintendente de relações institucionais do clube, o uruguaio acredita que os atletas do técnico Cuca estão no caminho certo para voltar a trazer troféus para a galeria do Morumbi.

As contratações de Daniel Alves e Juanfran eram a cereja do bolo que faltava ao São Paulo. Depois de anos para suprir a antiga carência do Tricolor, a diretoria compensou a demora assinando com dois dos melhores laterais direitos do mundo, o que faz com que Lugano acredite que um novo período de glórias do clube está prestes a se iniciar.

“O elenco do São Paulo hoje está sólido, completo. Tem jogadores ganhadores, como Juan, Dani, o Profeta, que é ídolo do clube, a torcida se identifica. Tem uma geração nova excelente e muitos jogadores no auge de sua carreira, como Volpi, Arboleda, Bruno [Alves], Pablo… então, acho que o elenco é diferenciado. É por aí que se ganha as coisas importantes”, comentou.

Apesar das trajetórias de Daniel Alves e Juanfran, reconhecidas mundialmente, Diego Lugano também prevê a dupla se esforçando em dobro com a camisa do São Paulo. Ainda que ambos já não disputem mais a Liga dos Campeões e tampouco continuem atuando no futebol europeu, o ex-zagueiro acredita que eles ainda têm muito a provar no Brasil.

“Um cara experiente tem sua história e prestígio para defender. Sei muito bem do que se trata, porque quando eu estava em fim de carreira sentia isso. Se você tem prestígio e história, os últimos anos talvez sejam os mais importantes de sua vida. Jogadores desse nível vão defender seu prestígio até a morte”, completou.