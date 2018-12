Lugano vê “otimismo muito grande” no Brasil com eleição de Bolsonaro

O superintendente de relações institucionais do São Paulo, Diego Lugano, está confiante em relação ao governo de Jair Bolsonaro, que tomará posse da Presidência do Brasil no dia 1º de janeiro de 2019.

Em entrevista ao jornal El Pais, do Uruguai, o ex-jogador fez uma análise do cenário brasileiro e citou o amplo apoio que o político do PSL detém da população.

“Houve uma mudança muito grande de otimismo entre as pessoas. A informação que chega ao Uruguai não é a mesma do Brasil. Houve uma pesquisa, e 75% das pessoas aprovaram as primeiras ações do novo presidente. E, por isso, há um otimismo muito grande no Brasil”, declarou o uruguaio.

O dirigente são-paulino complementou dizendo que o Brasil “é um país que está em recessão, que sofre com a violência e com o desemprego. E se vê um otimismo de 75% da população. Estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas e, a curto e médio prazo, vai ter muita influência no Uruguai e em toda a região”.

A opinião de Lugano diverge de forma dramática em relação à de um colega seu no São Paulo. Diretor-executivo de futebol, Raí lamentou ao jornal francês L’Equipe a vitória de Bolsonaro sobre Fernando Haddad (PT) nas eleições presidenciais de outubro.

“Fui votar com convicção, escolhendo a opção com a qual mais me identifico. Depois dos resultados, fiquei triste e até assustando quando vi as reações do povo celebrando a vitória de um candidato que já mostrara valores absurdos e repugnantes”, disse Raí, na ocasião.