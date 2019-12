Lugano fala sobre contratar Cavani: “Impossível atingir o que ele merece”

Diego Lugano comentou sobre a suposta contratação de Edinson Cavani. Tendo seu nome ventilado entre torcedores nas últimas semanas, o atacante uruguaio é próximo do atual dirigente são-paulino, entretanto, as chances de se transferir para o futebol brasileiro, mesmo tendo o desejo de disputar a Libertadores, são bem pequenas.

“Ele sempre fala que gostaria de jogar a Libertadores, mas, economicamente, é impossível que os times sul-americanos atinjam o que ele merece. Fica difícil”, afirmou Lugano em entrevista à Rádio Transamérica.

De fato, o São Paulo já boa parte do seu orçamento para 2020 comprometido. Nesta nova temporada, os salários de Daniel Alves, Alexandre Pato e Juanfran aumentarão, e o clube terá de investir uma quantia considerável na compra de Tiago Volpi. Em meio a tantos compromissos financeiros, arcar com mais uma estrela do futebol mundial beiraria a loucura.

Se o São Paulo dificilmente terá reforços bombásticos dentro de campo em 2020, ao menos fora dele a tendência é que o clube ganhe um nome de peso para os bastidores. Superintendente de relações institucionais do Tricolor, Diego Lugano deverá participar mais ativamente do departamento de futebol, estando presente no vestiário e com contato mais direto com o elenco.

“Todos sabem que essa não era minha posição hierárquica quando fiquei como dirigente. Estamos em um ano complicado, é o último dessa diretoria, com o clube há muito tempo sem ganhar. Sou são-paulino, devo minha vida ao São Paulo e vou estar onde o São Paulo precisar. Se precisar que eu fique na tribuna, vou estar. Se precisar no futebol, eu vou. Se precisar nas relações internacionais, vou. Vou estar onde o clube precisar e onde o Raí quiser”, completou.