Longe dos gramados, Luis Fabiano visita CT do São Paulo

Nesta quinta-feira, o São Paulo recebeu uma visita ilustre no CT da Barra Funda. Terceiro maior artilheiro da história do Tricolor, Luis Fabiano esteve nas dependências do clube durante esta manhã e, inclusive, foi até alvo de tietagem por parte do volante Luan, que registrou o encontro nas redes sociais.

Sofrendo com problemas no joelho, o atacante de 38 anos de idade não entra em campo desde 2017, quando ainda defendia as cores do Vasco. Atualmente, tem acordo para voltar a jogar pela Ponte Preta, clube que o revelou e pelo qual planeja encerrar a carreira. Todavia, a volta aos gramados não é garantida.

Fabuloso teve duas passagens pelo São Paulo (entre 2001 e 2004, e de 2011 a 2015). Foram 347 partidas disputadas com a camisa tricolor, com 212 gols marcados. Em termos de bola na rede, o camisa nove só perde para Serginho Chulapa (242) e Gino Orlando (233) na história do clube paulista.