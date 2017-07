Leco não confirma acerto, mas elogia Dorival e vê “interesse recíproco”

O São Paulo iniciou as tratativas nesta terça-feira com Dorival Júnior, o preferido da diretoria para assumir o cargo de técnico do time, vago desde a demissão de Rogério Ceni na última segunda. O acerto ainda não foi oficializado, mas há interesse recíproco para que a parceria seja sacramentada. E de preferência em breve.

Quem garante é o presidente do Tricolor, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, que concedeu entrevista coletiva no fim desta tarde, após a reapresentação da equipe no CCT da Barra Funda.

“Falado já foi, mas ainda não tem nada conclusivo. Houve uma manifestação recíproca de interesse, mas não é um processo que se resolve num estalar de dedos”, disse o mandatário, sem descartar outro nome, caso não haja acerto com Dorival. “Esperamos fechar, se não com ele, com outro, num futuro próximo”, acrescentou.

A tendência, contudo, é que Dorival Júnior aceite a oferta tricolor e assine contrato nos próximos dias. Para agilizar o processo, o diretor-executivo Vinicius Pinotti foi enviado nesta terça-feira a Florianópolis, onde mora o treinador. O dirigente já voltou à capital paulista e informou Leco sobre o que foi conversado na reunião.

A cúpula são-paulina vê em Dorival todos os atributos necessários para fazer com que o time melhore de rendimento e brigue por posições na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, do qual após 11 rodadas é o 17º colocado, ocupando a zona de rebaixamento.

“Trata-se de um treinador competente, de reconhecida seriedade. As referências que temos são essas. É qualificado para treinar o São Paulo, como fez no Santos, de forma vitoriosa, e em outros grandes clubes do futebol brasileiro”, encerrou Leco.

Tentando se reabilitar no Brasileirão, o São Paulo volta a campo neste domingo para enfrentar justamente o Santos, ex-clube de Dorival, na Vila Belmiro. No entanto, dificilmente o treinador comandaria a equipe do Morumbi, já que ele quer ficar em Santa Catarina até o final da semana para resolver problemas familiares.

Demitido do Santos no início de junho, Dorival Júnior pegou o time da Baixada na zona de rebaixamento do Brasileirão em julho de 2015, em situação praticamente idêntica à que vive o São Paulo neste momento.

Propondo um estilo de jogo ofensivo, levou o Santos ao título do Campeonato Paulista de 2016 e ao vice do Brasileirão do mesmo ano. Em 2015, ainda ficou com o segundo lugar da Copa do Brasil.