Leco despista sobre multa rescisória e fala em amor de Ceni pelo clube

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, despista sobre o pagamento de multa rescisória a Rogério Ceni, demitido do cargo de técnico na segunda-feira. Pelo contrato, que era válido até o fim de 2018, o ex-técnico tricolor teria de receber uma indenização de R$ 5 milhões, caso fosse mandado embora com um aproveitamento superior a 47%, o que aconteceu após 37 partidas.

“A multa é tema de âmbito interno e tratada com todas as análises. O São Paulo cumprirá tudo à risca, mas isso depende de estudos que serão ajustados com ele”, disse o mandatário, em entrevista coletiva, nesta terça-feira, no CCT da Barra Funda.

“O nosso relacionamento não será interrompido, as portas do clube não estarão fechadas a ele. O São Paulo e o Rogério se fundem no amor pelo clube, num único propósito”, acrescentou.

O aproveitamento de 47% é a média dos três últimos técnicos que passaram pelo clube: Juan Carlos Osorio, Edgardo Bauza e Ricardo Gomes. Foi uma exigência de Ceni para ter uma segurança de que o trabalho não seria interrompido.

Após cerca de sete meses de trabalho, Rogério Ceni deixou o Morumbi com 49,5% dos pontos em disputa, número atingido depois de o São Paulo contabilizar 14 vitórias, 13 empates e 10 derrotas em 2017. Portanto, de acordo com o contrato, o ídolo tricolor deveria ser indenizado com os R$ 5 milhões. Há a possibilidade de o ex-goleiro abrir mão de parte do valor, entretanto. Dorival Júnior é o preferido da diretoria para substituí-lo.