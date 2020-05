Lateral-esquerdo Álvaro Pereira revela desejo de voltar ao São Paulo

O lateral-esquerdo Álvaro Pereira revelou o desejo de voltar ao São Paulo para encerrar a carreira. Em entrevista ao Globoesporte, o uruguaio de 34 anos afirmou que retornaria ao Tricolor Paulista “de graça”. Ele jogou em 2014 pelo clube do Morumbi, tendo participado da campanha do vice-campeonato brasileiro.

“Não sei se agora, quando retomar a normalidade. Não é por dinheiro. Gostaria de voltar ao São Paulo por qualquer preço, sem importar dinheiro. Voltaria de graça, com salário baixo, porque fui muito feliz. Sei a exigência do São Paulo e sei que estou capacitado para essa exigência”, declarou o lateral, atualmente jogador do River Plate do Paraguai.

“Meu sonho seria voltar ao São Paulo e conseguir ser campeão. Fiquei com essa espinha pendente. Queria voltar e ajudar não só no campo, mas também no vestiário. Como explicar: é o clube do meu coração”, acrescentou.

Álvaro Pereira ainda brincou com o compatriota Diego Lugano, diretor de relações institucionais do São Paulo. O lateral-esquerdo fez campanha pelo seu retorno dizendo ser “mais barato” que o também uruguaio Edinson Cavani, recentemente especulado no Tricolor Paulista.